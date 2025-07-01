В Рязанской области впервые прошел квалифицированный экзамен Росгвардии

Экзамен сдавали около 40 человек. Участники сдали комплексы нормативов по физической, огневой, инженерной, медицинской, военно-политической, тактической подготовке, военной топографии и связи. Основным этапом испытаний стал 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы, отработкой различных вводных и выполнением специальных упражнений: учебных стрельб из автомата и пистолета. После марш-броска спецназовцам предстояло выполнить норматив по высотной подготовке с использованием альпинистского снаряжения. Также инструкторы оценивали акробатическую подготовку, владение приемами рукопашного боя и другими элементами специальной подготовки.

В Рязанской области впервые прошел квалифицированный экзамен Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Экзамен сдавали около 40 человек. Участники сдали комплексы нормативов по физической, огневой, инженерной, медицинской, военно-политической, тактической подготовке, военной топографии и связи.

Основным этапом испытаний стал 12-километровый марш-бросок по пересеченной местности с преодолением водных преград и огненно-штурмовой полосы, отработкой различных вводных и выполнением специальных упражнений: учебных стрельб из автомата и пистолета. После марш-броска спецназовцам предстояло выполнить норматив по высотной подготовке с использованием альпинистского снаряжения. Также инструкторы оценивали акробатическую подготовку, владение приемами рукопашного боя и другими элементами специальной подготовки.

В завершение кандидаты, прошедшие все испытания, провели спарринги по рукопашному бою между собой и с инструкторами.

Отмечается, что успешно прошли все испытания только трое.