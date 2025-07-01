В Рязанской области школьников оформили на работу с нарушениями

Установлено, что несовершеннолетние работники были приняты на работу без обязательного предварительного прохождения медицинского осмотра. Руководители образовательных организаций привлечены к административной ответственности за нарушения в области охраны труда. Учреждениям внесли представления.