В Рязанской области школьников оформили на работу с нарушениями
Установлено, что несовершеннолетние работники были приняты на работу без обязательного предварительного прохождения медицинского осмотра. Руководители образовательных организаций привлечены к административной ответственности за нарушения в области охраны труда. Учреждениям внесли представления.
В Рязанской области школьников оформили на работу с нарушениями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
Установлено, что несовершеннолетние работники были приняты на работу без обязательного предварительного прохождения медицинского осмотра.
Руководители образовательных организаций привлечены к административной ответственности за нарушения в области охраны труда.
Учреждениям внесли представления.