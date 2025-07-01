В Рязанской области сгорели жилой дом и две хозпостройки

ЧП случилось 30 июня в селе Никитино Спасского района. К тушению привлекали 4 человек и 2 единицы техники. В результате пожара все три строения уничтожены огнем. Общая площадь возгорания — 142 квадратных метра.

В Рязанской области сгорели жилой дом и две хозпостройки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по региону.

ЧП случилось 30 июня в селе Никитино Спасского района.

К тушению привлекали 4 человек и 2 единицы техники.

В результате пожара все три строения уничтожены огнем. Общая площадь возгорания — 142 квадратных метра.