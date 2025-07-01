В Рязанской области осудят иностранца за продажу поддельной одежды и обуви

Отмечается, что 50-летний уроженец Закавказья, который проживает в Московской области, организовал в Новомичуринске магазин контрафактных товаров. В мае 2025 года полицейские установили, что в торговой точке продавали недорогие спортивные костюмы, головные уборы, кроссовки, поясные сумки с нанесенной маркой известного производителя. Правоохранители выяснили, что продукция имеет явные признаки контрафактности и подделки товарного знака. Персонал торговой точки не смог предоставить сертификаты качества и соглашение с правообладателем торговой марки. Из продажи изъяли 386 единиц нелегального товара. Правообладателю нанесен ущерб на сумму 1 миллион 176 тысяч рублей.

В Пронском районе полиция расследовала дело о торговле контрафактной спортивной одеждой, обувью и аксессуарами. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что 50-летний уроженец Закавказья, который проживает в Московской области, организовал в Новомичуринске магазин контрафактных товаров. В мае 2025 года полицейские установили, что в торговой точке продавали недорогие спортивные костюмы, головные уборы, кроссовки, поясные сумки с нанесенной маркой известного производителя.

Правоохранители выяснили, что продукция имеет явные признаки контрафактности и подделки товарного знака. Персонал торговой точки не смог предоставить сертификаты качества и соглашение с правообладателем торговой марки.

Из продажи изъяли 386 единиц нелегального товара. Правообладателю нанесен ущерб на сумму 1 миллион 176 тысяч рублей.

Возбуждено и расследовано уголовное дело по части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Злоумышленнику грозит штраф в размере 100-300 тысяч рублей или лишение свободы на два года.

Во время проведения дознания на автомобиль фигуранта стоимостью 3,8 миллиона рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.