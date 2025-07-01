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В Рязанской области обнаружили уникальную каменную икону
В слоях раскопа начала XIII века была обнаружена каменная икона круглой формы, вырезанная из черного сланца. По словам руководителя экспедиции, подобные артефакты встречаются крайне редко. Раскопки проводятся в районе северного вала Старорязанского городища. Предполагается, что икона была изготовлена в одной из мастерских Старой Рязани, располагавшихся под крепостной стеной. Среди других находок — нательный бронзовый крест, фрагменты стеклянного сосуда, книжной застежки, щиток стеклянного перстня, стрелы и другие артефакты.

Археологи сделали уникальную находку на Старорязанском городище в Спасском районе Рязанской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на археолога Сергея Андреева.

В слоях раскопа начала XIII века была обнаружена каменная икона круглой формы, вырезанная из черного сланца. По словам руководителя экспедиции, подобные артефакты встречаются крайне редко.

«Нашли очень интересную каменную икону круглой формы из черного сланца. С одной стороны — четко читается изображение Спасителя, с другой — пока не смогли разобрать, это только предстоит выяснить. Диаметр иконы примерно 6 см, скорее всего, это иконка-образок — крайне редкая находка и очень интересная для исследования, подобные вещи мы ранее не находили», — рассказал собеседник издания.

Раскопки проводятся в районе северного вала Старорязанского городища. Предполагается, что икона была изготовлена в одной из мастерских Старой Рязани, располагавшихся под крепостной стеной. Среди других находок — нательный бронзовый крест, фрагменты стеклянного сосуда, книжной застежки, щиток стеклянного перстня, стрелы и другие артефакты.