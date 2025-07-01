В Рязанской области нашли потерявшегося грибкника
Заблудившегося мужчину нашли в ночь на 1 июля недалеко от деревни Рановка в Скопинском районе. Волонтеры определили его местоположение. Мужчину нашли местные жители. Грибника эвакуировали сотрудники полиции, волонтеры «Мещеры» и жители Рановки.
В Рязанской области нашли потерявшегося грибника. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Заблудившегося мужчину нашли в ночь на 1 июля недалеко от деревни Рановка в Скопинском районе. Волонтеры определили его местоположение. Мужчину нашли местные жители.
Грибника эвакуировали сотрудники полиции, волонтеры «Мещеры» и жители Рановки.