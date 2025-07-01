В Рязанской области горели два дома
Информация о пожаре в деревне Нагорное Рыбновского района поступила 30 июня в 08:05. Загорелись два нежилых дома. В тушении участвовали семь человек и три единицы техники. В результате огнем повреждены строения. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.
В Рязанской области горели два дома. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в соцсетях.
Информация о пожаре в деревне Нагорное Рыбновского района поступила 30 июня в 08:05. Загорелись два нежилых дома.
В тушении участвовали семь человек и три единицы техники. В результате огнем повреждены строения.
Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров.