В рязанских летних лагерях нашли нарушения

Прокуратура провела проверку детских летних лагерей, расположенных в Спасском районе. Во время проверки выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства: суточные пробы отбираются с нарушением норм требований действующего законодательства, помещения пищеблока не оборудованы механической защитой от залета насекомых, уборочный инвентарь не имеет маркировки. Кроме того, зафиксированы нарушения требований пожарного безопасности. Четыре должностных лица привлечены к административной ответственности, директорам оздоровительных лагерей внесены представления.