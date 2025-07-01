Губернатор Павел Малков: в Рязани открылся новый МФЦ

Новый центр открылся в доме № 20 на улице Интернациональной. Отмечается, что центр работает без выходных. Жители Канищева и ближайших микрорайонов смогут получить более 470 услуг: от оформления документов до назначения выплат. В новом МФЦ планируется принимать до 250 заявителей ежедневно.

В Рязани открылся новый МФЦ. Об этом 1 июня сообщил губернатор региона Павел Малков.

Новый центр открылся в доме № 20 на улице Интернациональной. Отмечается, что центр работает без выходных.

Жители Канищева и ближайших микрорайонов смогут получить более 470 услуг: от оформления документов до назначения выплат. В новом МФЦ планируется принимать до 250 заявителей ежедневно.

«В Рязани открылся новый МФЦ. Это просторное помещение с восемью окнами обслуживания и смарт-зоной для получения услуг в электронном виде. Предусмотрели доступную среду для жителей с ограниченными возможностями здоровья. В новом МФЦ планируется принимать до 250 заявителей ежедневно, — отметил Павел Малков. — Наша задача — сделать получение государственных услуг простым и удобным для каждого жителя. Участвуем в федеральном проекте „Государство для людей“: расширяем перечень услуг, внедряем новые сервисы». В частности, по словам главы региона, получить уведомление о готовности документов теперь можно во «ВКонтакте».