В РПЦ заявили, что мужчины смотрят телевизор и пьют пиво из-за критикующих жен

Как сказал протоиерей Кирилл Иванов, женщины сами становятся причиной семейных проблем, поскольку редко хвалят супругов. По его мнению, мужчины нуждаются в одобрении даже за неидеальные действия, а если его не получают, могут обидеться, взять пиво и уйти смотреть футбол. Иванов призвал женщин меньше упрекать супругов и чаще выражать благодарность. По его словам, хвалить стоит хотя бы за то, что муж сохраняет семью и не инициирует развод.

Протоиерей Кирилл Иванов заявил, что мужчины смотрят телевизор и пьют пиво из-за критикующих жен. Кадры опубликованы в его YouTube-канале.

Как сказал протоиерей Кирилл Иванов, женщины сами становятся причиной семейных проблем, поскольку редко хвалят супругов. По его мнению, мужчины нуждаются в одобрении даже за неидеальные действия, а если его не получают, могут обидеться, взять пиво и уйти смотреть футбол.

Иванов призвал женщин меньше упрекать супругов и чаще выражать благодарность. По его словам, хвалить стоит хотя бы за то, что муж сохраняет семью и не инициирует развод.