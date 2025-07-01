В России за полгода цена «квадрата» новостроек выросла на 4,3%

Средняя стоимость одного квадратного метра новостроек в 2025 году увеличилась до 147,6 тысяч рублей. Рост цен зафиксирован в 66 городах из 70, падение — в четырех. Так, стоимость «квадрата» в Москве увеличилась на 6,6%, до 416,1 тысяч рублей, в области — на 3,7%, до 198,8 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 2,8%, до 264,1 тысяч рублей.

В России за шесть месяцев 2025 года средняя цена «квадрата» новостроек выросла на 4,3%. Об этом 1 июля сообщило ТАСС со ссылкой на аналитиков федерального портала «МИр квартир».

Средняя стоимость одного квадратного метра новостроек в 2025 году увеличилась до 147,6 тысяч рублей. Рост цен зафиксирован в 66 городах из 70, падение — в четырех.

Так, стоимость «квадрата» в Москве увеличилась на 6,6%, до 416,1 тысяч рублей, в области — на 3,7%, до 198,8 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на 2,8%, до 264,1 тысяч рублей.