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В России создадут реестр пациентов с психологическими заболеваниями
По данным издания, с 1 марта 2026 года в России заработает реестру пациентов, который будет включать данные о людях с 12 типами заболеваний, включая онкологию, психические расстройства и беременность. Отмечается, что в реестр войдут важные медицинские данные, такие как информация о диспансерном учете, госпитализациях, серьезных симптомах и принудительных мерах лечения для пациентов с психическими заболеваниями. Также в сообщении подчеркнули, что доступ к реестру получат полицейские. Им будет доступна часть персонифицированных данных.

В России создадут реестр пациентов с психологическими заболеваниями. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, с 1 марта 2026 года в России заработает реестру пациентов, который будет включать данные о людях с 12 типами заболеваний, включая онкологию, психические расстройства и беременность.

Отмечается, что в реестр войдут важные медицинские данные, такие как информация о диспансерном учете, госпитализациях, серьезных симптомах и принудительных мерах лечения для пациентов с психическими заболеваниями.

Также в сообщении подчеркнули, что доступ к реестру получат полицейские. Им будет доступна часть персонифицированных данных.