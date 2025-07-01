В России предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака до 10 дней

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и часто создает бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака. «Благодаря принятию этого предложения россияне намного быстрее смогут вступить в брак, без длительных и необоснованных бюрократических задержек», — уточнила Авсентьева. Напомним, сейчас срок между заявлением и регистрацией брака составляет минимум один месяц.

В России предложили сократить срок между заявлением и регистрацией брака до 10 дней. Об этом пишет РИА Новости.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева заявила, что длительный срок ожидания не всегда удобен для граждан и часто создает бюрократическую нагрузку на процедуру регистрации брака.

«Благодаря принятию этого предложения россияне намного быстрее смогут вступить в брак, без длительных и необоснованных бюрократических задержек», — уточнила Авсентьева.

Напомним, сейчас срок между заявлением и регистрацией брака составляет минимум один месяц.