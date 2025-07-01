В красноярском детском лагере 10-летнего мальчика изнасиловали бутылкой

В Красноярском крае в детском лагере «Сосновый бор» десятилетнего мальчика подвергли жестокому изнасилованию с использованием бутылки. Об этом сообщается в телеграм-канале «Плохие новости».

По словам матери пострадавшего, она отправила сына в лагерь, ориентированный на спорт, однако вскоре мальчик столкнулся с агрессией со стороны детей постарше. После первого конфликта с ними, который закончился избиением и надругательством, на следующую ночь произошел повторный случай насилия.

Мать узнала об этом ужасном событии и незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. Экспертиза, проведенная по делу, выявила у школьника серьезные повреждения прямой кишки, а также многочисленные ссадины и ушибы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Подозреваемыми являются трое мальчиков в возрасте от 11 до 13 лет.