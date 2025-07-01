В Госдуме заявили, что ключевая ставка до конца года может опуститься до 13-15%

«В отсутствие внешних негативных шоков ставка к концу года вполне может снизиться до 17-18%. Судя по динамике инфляции и ситуации в экономике, ключевая ставка может опуститься даже до 13-15% годовых», — сказал он. Как отметил Аксаков, на данный момент ситуация на сырьевых рынках толкает цены на нефть вверх, что позитивно сказывается на курсе рубля и помогает в снижении инфляции. Он предположил, что снижение ключевой ставки будет плавным. Аксаков также не исключил снижения ставки в июле.