В ДТП в Рязанской области пострадал водитель скутера

Авария случилась 30 июня в 17:15 на 16-м км автодороги «Касимов-Новая Деревня-Елатьма-Савостьяново-Дмитриево» Касимовского округа. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Chery под управлением 70-летнего водителя и скутера Motoland, за рулем которого был 45-летний водитель. В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства обращался за медпомощью. Проводится проверка, обстоятельства уточняются.