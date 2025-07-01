В ДТП в Рязанской области пострадал водитель скутера
Авария случилась 30 июня в 17:15 на 16-м км автодороги «Касимов-Новая Деревня-Елатьма-Савостьяново-Дмитриево» Касимовского округа. По предварительным данным, столкнулись автомобиль Chery под управлением 70-летнего водителя и скутера Motoland, за рулем которого был 45-летний водитель. В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства обращался за медпомощью. Проводится проверка, обстоятельства уточняются.
В ДТП в Рязанской области пострадал водитель скутера. Об этом сообщили в Telegram-канале «Автоклуб Касимов».
Авария случилась 30 июня в 17:15 на 16-м км автодороги «Касимов-Новая Деревня-Елатьма-Савостьяново-Дмитриево» Касимовского округа.
По предварительным данным, столкнулись автомобиль Chery под управлением 70-летнего водителя и скутера Motoland, за рулем которого был 45-летний водитель.
В результате ДТП водитель двухколесного транспортного средства обращался за медпомощью.
Проводится проверка, обстоятельства аварии уточняются.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»