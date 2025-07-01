В «АвтоВАЗе» назвали стоимость обновленной Lada Niva Travel

Отмечается, что автомобиль подорожает на 160 тысяч. Стоимость рестайлинговой Lada Niva Travel с новым мотором будет начинаться от 1,4 млн рублей. От 1,45 млн рублей будет версия с новой светодиодной оптикой.

В «АвтоВАЗе» назвали стоимость обновленной Lada Niva Travel с 1,8-литровым мотором. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на директора продуктовых программ и проектов Олега Груненкова.

Отмечается, что автомобиль подорожает на 160 тысяч. Стоимость рестайлинговой Lada Niva Travel с новым мотором будет начинаться от 1,4 млн рублей. От 1,45 млн рублей будет версия с новой светодиодной оптикой.