В «АвтоВАЗе» назвали стоимость обновленной Lada Niva Travel
Отмечается, что автомобиль подорожает на 160 тысяч. Стоимость рестайлинговой Lada Niva Travel с новым мотором будет начинаться от 1,4 млн рублей. От 1,45 млн рублей будет версия с новой светодиодной оптикой.
В «АвтоВАЗе» назвали стоимость обновленной Lada Niva Travel с 1,8-литровым мотором. Об этом пишет Газета.RU cо ссылкой на директора продуктовых программ и проектов Олега Груненкова.
Отмечается, что автомобиль подорожает на 160 тысяч. Стоимость рестайлинговой Lada Niva Travel с новым мотором будет начинаться от 1,4 млн рублей. От 1,45 млн рублей будет версия с новой светодиодной оптикой.