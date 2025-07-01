Троих рязанцев осудят за кражу

Установлено, что в декабре 2024 года жители Александро-Невского района вступили в преступный сговор с целью хищения водоразборных колонок, расположенных на улицах поселка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения они решились на кражу.

Троих рязанцев осудят за кражу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Установлено, что в декабре 2024 года жители Александро-Невского района вступили в преступный сговор с целью хищения водоразборных колонок, расположенных на улицах поселка.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения они решились на кражу.

Уголовное дело направлено в Ряжский районный суд.