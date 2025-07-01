Спасатели напомнили рязанцам, как не потеряться в лесу

«Если вы или ваши близкие потерялись в лесу, то родственникам необходимо позвонить на горячую линию отряда „ЛизаАлерт“, чтобы спасатели смогли быстрее найти человека. Нужно оставаться на открытой местности и развести костер», — отметил координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Денис Олейник. Кроме того, рязанцам напомнили о необходимости брать с собой в лес мобильный телефон, воду, продукты питания, лекарства и надевать яркую одежду. Также Денис Олейник рассказал, что в 2024 году в региональное подразделение отряда «ЛизаАлерт» поступило 303 заявки о пропавших людях.

Рязанцам рассказали, как спасти себя и не потеряться в лесу. Интервью со спасателями опубликовала ГТРК «Ока».

"Если вы или ваши близкие потерялись в лесу, то родственникам необходимо позвонить на горячую линию отряда «ЛизаАлерт», чтобы спасатели смогли быстрее найти человека. Нужно оставаться на открытой местности и развести костер", — отметил координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Денис Олейник.

Кроме того, рязанцам напомнили о необходимости брать с собой в лес мобильный телефон, воду, продукты питания, лекарства и надевать яркую одежду.

Также Денис Олейник рассказал, что в 2024 году в региональное подразделение отряда «ЛизаАлерт» поступило 303 заявки о пропавших людях.

Фото: скриншот эфира ГТРК «Ока».