С начала года рязанки получили более 9 тысяч услуг по родовым сертификатам
Объем перечисленных средств составил более 27 миллионов рублей. Отмечается, что родовый сертификат позволяет беременной женщине выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Он представляет собой электронный документ, который формируется при первом посещении в женской консультации или в роддоме. Его стоимость в 2025 году составляет 12 тысяч рублей.
С начала года рязанки получили более 9 тысяч услуг по родовым сертификатам. Об этом сообщает соцфонд.
Объем перечисленных средств составил более 27 миллионов рублей.
Отмечается, что родовый сертификат позволяет беременной женщине выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать.
Он представляет собой электронный документ, который формируется при первом посещении в женской консультации или в роддоме.
Его стоимость в 2025 году составляет 12 тысяч рублей.