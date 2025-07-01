С начала года рязанки получили более 9 тысяч услуг по родовым сертификатам

Объем перечисленных средств составил более 27 миллионов рублей. Отмечается, что родовый сертификат позволяет беременной женщине выбрать клинику, где она будет наблюдаться и рожать. Он представляет собой электронный документ, который формируется при первом посещении в женской консультации или в роддоме. Его стоимость в 2025 году составляет 12 тысяч рублей.