С должников Рязанской области газовики взыскали 163 млн рублей

С должников Рязанской области газовики взыскали 163 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».

С начала 2025 года юристы компании направили в суды 107 исков на общую сумму 350 млн рублей в отношении юрлиц, в отношении физлиц — 1622 тысячи исков на 30 млн рублей.

Судами вынесено 1 226 решений на общую сумму более 163 млн рублей. С должников из числа юрлиц взыскано 149 млн рублей, с населения — 14. Остальные дела находятся на рассмотрении.

«Взыскание задолженности в судебном порядке — одна из мер в рамках комплексной работы с должниками. Поставщик газа предварительно уведомляет абонентов о наличии задолженности. Мы призываем потребителей не накапливать долги, соблюдать установленные договорами и законодательством правила поставки газа» — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.