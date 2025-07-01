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РЖД изменили бонусную программу для пассажиров
Теперь вместо двух уровней предусмотрены четыре: «Бронзовый-Пассажирский» (базовый), «Серебряный-Скорый» (10% дополнительных баллов за поездки и возможность оплаты ими 75% стоимости билета), «Золотой-Экспресс» (15% дополнительных баллов оплата ими 75% или 50% билета), «Платиновый-Фирменный» (25% дополнительных баллов от поездок и возможность использовать их для оплаты 75%, 50% или 25% стоимости билета). Также пассажиры могут выбрать часть, которую хотят списать бонусами при покупке билета, а не тратить 100%.

РЖД изменили бонусную программу для пассажиров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Теперь вместо двух уровней предусмотрены четыре:

«Бронзовый-Пассажирский» (базовый);

«Серебряный-Скорый» (10% дополнительных баллов за поездки и возможность оплаты ими 75% стоимости билета);

«Золотой-Экспресс» (15% дополнительных баллов оплата ими 75% или 50% билета);

«Платиновый-Фирменный» (25% дополнительных баллов от поездок и возможность использовать их для оплаты 75%, 50% или 25% стоимости билета);

Также пассажиры могут выбрать часть, которую хотят списать бонусами при покупке билета, а не тратить 100%.