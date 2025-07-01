РЖД изменили бонусную программу для пассажиров

Теперь вместо двух уровней предусмотрены четыре: «Бронзовый-Пассажирский» (базовый), «Серебряный-Скорый» (10% дополнительных баллов за поездки и возможность оплаты ими 75% стоимости билета), «Золотой-Экспресс» (15% дополнительных баллов оплата ими 75% или 50% билета), «Платиновый-Фирменный» (25% дополнительных баллов от поездок и возможность использовать их для оплаты 75%, 50% или 25% стоимости билета). Также пассажиры могут выбрать часть, которую хотят списать бонусами при покупке билета, а не тратить 100%.