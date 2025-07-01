Рязанской организации объявлено предостережение из-за массовой гибели пчел

В июне 2025 года от жителей поселка Павелец-1 Скопинского района поступила информация о массовой гибели пчел после проведения обработки сельскохозяйственных полей. В газете ранее публиковали объявление СПК «Полянская птицефабрика» о проведении работ с 20 по 31 апреля. При этом размещенная информация не содержала данных о рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях, наименованиях пестицидов, планируемых к применению, кадастровых номерах или адресах земельных участков. Кроме того, не были указаны даты, способы и дозировка обработки, сведения об опасных свойствах пестицидов и агрохимикатов.

Сельскохозяйственному производственному кооперативу «Полянская птицефабрика» объявлено предостережение из-за массовой гибели пчел. Об этом 1 июля сообщила пресс-служба Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

В июне 2025 года от жителей поселка Павелец-1 Скопинского района поступила информация о массовой гибели пчел после проведения обработки сельскохозяйственных полей.

В газете ранее публиковали объявление СПК «Полянская птицефабрика» о проведении работ с 20 по 31 апреля. При этом размещенная информация не содержала данных о рекомендуемых сроках изоляции пчел в ульях, наименованиях пестицидов, планируемых к применению, кадастровых номерах или адресах земельных участков.

Кроме того, не были указаны даты, способы и дозировка обработки, сведения об опасных свойствах пестицидов и агрохимикатов.

В связи с нарушениями юрлицу объявлено предостережение.

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