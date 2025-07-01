Рязанский приборный завод победил в региональном конкурсе в сфере изобретательства и рационализаторства

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) по результатам конкурса «Лучшие предприятия и образовательные учреждения высшего образования Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности» за 2024 год занял первое место в номинации «Лучшее предприятие Рязанской области в сфере изобретательской и рационализаторской деятельности».

Торжественная церемония прошла накануне Дня изобретателя и рационализатора в Зале торжественных приемов Правительства Рязанской области. Диплом техническому директору ГРПЗ Геннадию Колодько вручил заместитель министра экономического развития Рязанской области Максим Майоров.

Кроме того, в преддверии праздника, были подведены итоги Всероссийского конкурса «За вклад в развитие сферы интеллектуальной собственности». Победителем в номинации «Лучший патентный поверенный» стал начальник патентно-лицензионного бюро Александр Сергачев.

Почетной грамотой Рязанского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов» отмечены начальник участка Алексей Антипов, начальник технического бюро Светлана Евтюнина и инженер-конструктор Елена Пискова.

«На ГРПЗ существуют богатые традиции изобретательства и рационализаторства. Многие талантливые сотрудники вносят существенный вклад в повышение эффективности производственных процессов, влияющих на развитие предприятия. За этим стоит огромный труд, постоянный поиск новых идей и решений, безупречное служение общему делу. В 2024 году оформлено 16 заявок на изобретения и полезные модели, зарегистрированы и получены свидетельства на 4 программы для ЭВМ. Кроме того, предприятие получило 11 охранных документов на объекты промышленной собственности. Подано 560 рационализаторских предложений, из них 504 внедрены на заводе. Экономический эффект от их использования составил более 8 млн рублей», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

В настоящее время предприятие является правообладателем 462 охраняемых объектов интеллектуальной собственности, большинство из которых используются в производственной деятельности.