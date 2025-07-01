Рязанский бизнес-омбудсмен рассказал об изменениях в размещении рекламы

По его словам, каждый, кто размещает рекламу в интернете, обязан уведомлять об этом Роскомнадзор. «Все лица, занимающиеся распространением рекламылюбого характера в интернете, направленные на привлечение вниманияроссийских пользователей, должны обязательно проинформировать об этомсоответствующий государственный орган», — пояснил Пронин. Уполномоченный призвал соблюдать требования законодательства.

Рязанский бизнес-омбудсмен рассказал об изменениях в размещении рекламы. Об этом сообщил Михаил Пронин в своих соцсетях.

По его словам, каждый, кто размещает рекламу в интернете, обязан уведомлять об этом Роскомнадзор. Отмечается, что речь идет также о социальных материалах.

«Все лица, занимающиеся распространением рекламы любого характера в интернете, направленные на привлечение внимания российских пользователей, должны обязательно проинформировать об этом соответствующий государственный орган», — пояснил Пронин.

Уполномоченный призвал соблюдать требования законодательства.