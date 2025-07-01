Рязанка приняла участие в шоу «Богиня свиданий»

Отмечается, что в новом выпуске за сердце жениха будет бороться 28-летняя Мария родом из Рязани. Девушка занимается бодибилдингом. Ей предстоит организовать запоминающееся свидание для героя выпуска. Премьера состоится 1 июля в 21:00.