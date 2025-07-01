Россиян предупредили о мошенничестве с помощью фильмов на онлайн-платформе

Отмечается, что аферисты под видом девушки размещают анкету в соцсетях, на сайте знакомств или в специальном Telegram-боте. При знакомстве с потенциальной жертвой предлагается посмотреть фильм по ссылке. При переходе по ней жертве поступает предложение оплатить подписку, после чего он вводит реквизиты своей банковской карты.

Россиян предупредили о мошенничестве с помощью фильмов на онлайн-платформе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию F6.

Отмечается, что аферисты под видом девушки размещают анкету в соцсетях, на сайте знакомств или в специальном Telegram-боте. При знакомстве с потенциальной жертвой предлагается посмотреть фильм по ссылке.

При переходе по ней жертве поступает предложение оплатить подписку, после чего он вводит реквизиты своей банковской карты.