Российские средства ПВО за сутки сбили три ракеты Storm Shadow

Помимо этого, российская армия поразила систему управления ВСУ, цеха производства, места сборки, хранения и пункт управления ударными БПЛА. Также за сутки уничтожены склады боеприпасов и военно-технического имущества. Средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, пять управляемых авиабомб JDAM, три реактивных снаряда HIMARS и 173 беспилотника.