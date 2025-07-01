Рогов: Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада

По мнению Рогова, Зеленский хочет продолжать конфликт, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада. «Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся», — сказал Рогов.