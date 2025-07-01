Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
14°
Срд, 02
18°
Чтв, 03
23°
ЦБ USD 78.53 0.06 01/07
ЦБ EUR 92.27 -0.01 01/07
Нал. USD 79.20 / 79.50 01/07 10:35
Нал. EUR 89.81 / 90.74 01/07 10:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 2025 18:55
4 543
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 794
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 685
Все как у людей. Рязанский паралимпиец рассказал, почему переехал в до...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанским мастером спор...
17 июня 12:43
21 415
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рогов: Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада
По мнению Рогова, Зеленский хочет продолжать конфликт, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада. «Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся», — сказал Рогов.

Владимир Зеленский хочет зачистить территорию Украины для Запада, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Его слова передало РИА Новости.

По мнению Рогова, Зеленский хочет продолжать конфликт, чтобы зачистить территорию Украины от населения для нужд Запада.

«Жителям постукраинского пространства, подконтрольного режиму Зеленского, остается два пути: или они снесут киевский режим, или в живых они не останутся», — сказал Рогов.