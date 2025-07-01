РГУ Есенина выиграл грант Росмолодежи на реализацию проекта устойчивого развития

РГУ имени С. А. Есенина стал победителем грантового конкурса Росмолодежи, получив грант в размере 12,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения. В этом году заявки на участие подали 293 ВУЗа, из которых 89 стали победителями. Университет представил проект под названием «Современные решения с вековым опытом: инициативы для устойчивого развития региона». В течение двух лет будут реализованы несколько ключевых проектных решений, направленных на развитие студентов и поддержку региона. Среди них: Проектный офис «Третья Миссия»; Образовательные семинары по развитию гибких навыков «Вектор»; Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых»; Киберспортивный турнир «Патриот»; Театральный фестиваль-кластер «Смысл кулис»; Медиалаборатория «360°"; Пространство содействия занятости студентов «Траектория успеха»; Студенческий туристический слёт «Полянка»; Международный диалог «Молодёжь против фашизма». Эти инициативы направлены на развитие молодёжного потенциала и укрепление связей между университетом и местным сообществом.

РГУ имени С. А. Есенина стал победителем грантового конкурса Росмолодежи, получив грант в размере 12,4 миллиона рублей. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

В этом году заявки на участие подали 293 ВУЗа, из которых 89 стали победителями.

Университет представил проект под названием «Современные решения с вековым опытом: инициативы для устойчивого развития региона». В течение двух лет будут реализованы несколько ключевых проектных решений, направленных на развитие студентов и поддержку региона. Среди них:

Проектный офис «Третья Миссия»

Образовательные семинары по развитию гибких навыков «Вектор»

Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых»

Киберспортивный турнир «Патриот»

Театральный фестиваль-кластер «Смысл кулис»

Медиалаборатория «360 градусов»

Пространство содействия занятости студентов «Траектория успеха»

Студенческий туристический слет «Полянка»

Международный диалог «Молодежь против фашизма»

Эти инициативы направлены на развитие молодёжного потенциала и укрепление связей между университетом и местным сообществом.