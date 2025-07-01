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РГУ Есенина выиграл грант Росмолодежи на реализацию проекта устойчивого развития
РГУ имени С. А. Есенина стал победителем грантового конкурса Росмолодежи, получив грант в размере 12,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения. В этом году заявки на участие подали 293 ВУЗа, из которых 89 стали победителями. Университет представил проект под названием «Современные решения с вековым опытом: инициативы для устойчивого развития региона». В течение двух лет будут реализованы несколько ключевых проектных решений, направленных на развитие студентов и поддержку региона. Среди них: Проектный офис «Третья Миссия»; Образовательные семинары по развитию гибких навыков «Вектор»; Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых»; Киберспортивный турнир «Патриот»; Театральный фестиваль-кластер «Смысл кулис»; Медиалаборатория «360°"; Пространство содействия занятости студентов «Траектория успеха»; Студенческий туристический слёт «Полянка»; Международный диалог «Молодёжь против фашизма». Эти инициативы направлены на развитие молодёжного потенциала и укрепление связей между университетом и местным сообществом.

РГУ имени С. А. Есенина стал победителем грантового конкурса Росмолодежи, получив грант в размере 12,4 миллиона рублей. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба образовательного учреждения.

В этом году заявки на участие подали 293 ВУЗа, из которых 89 стали победителями.

Университет представил проект под названием «Современные решения с вековым опытом: инициативы для устойчивого развития региона». В течение двух лет будут реализованы несколько ключевых проектных решений, направленных на развитие студентов и поддержку региона. Среди них:

  • Проектный офис «Третья Миссия»
  • Образовательные семинары по развитию гибких навыков «Вектор»
  • Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых»
  • Киберспортивный турнир «Патриот»
  • Театральный фестиваль-кластер «Смысл кулис»
  • Медиалаборатория «360 градусов»
  • Пространство содействия занятости студентов «Траектория успеха»
  • Студенческий туристический слет «Полянка»
  • Международный диалог «Молодежь против фашизма»

Эти инициативы направлены на развитие молодёжного потенциала и укрепление связей между университетом и местным сообществом.