РГУ Есенина выиграл грант Росмолодежи на реализацию проекта устойчивого развития
РГУ имени С. А. Есенина стал победителем грантового конкурса Росмолодежи, получив грант в размере 12,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе учебного учреждения. В этом году заявки на участие подали 293 ВУЗа, из которых 89 стали победителями. Университет представил проект под названием «Современные решения с вековым опытом: инициативы для устойчивого развития региона». В течение двух лет будут реализованы несколько ключевых проектных решений, направленных на развитие студентов и поддержку региона. Среди них: Проектный офис «Третья Миссия»; Образовательные семинары по развитию гибких навыков «Вектор»; Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых»; Киберспортивный турнир «Патриот»; Театральный фестиваль-кластер «Смысл кулис»; Медиалаборатория «360°"; Пространство содействия занятости студентов «Траектория успеха»; Студенческий туристический слёт «Полянка»; Международный диалог «Молодёжь против фашизма». Эти инициативы направлены на развитие молодёжного потенциала и укрепление связей между университетом и местным сообществом.
РГУ имени С. А. Есенина стал победителем грантового конкурса Росмолодежи, получив грант в размере 12,4 миллиона рублей. Об этом РЗН. Инфо сообщила пресс-служба образовательного учреждения.
В этом году заявки на участие подали 293 ВУЗа, из которых 89 стали победителями.
Университет представил проект под названием «Современные решения с вековым опытом: инициативы для устойчивого развития региона». В течение двух лет будут реализованы несколько ключевых проектных решений, направленных на развитие студентов и поддержку региона. Среди них:
- Проектный офис «Третья Миссия»
- Образовательные семинары по развитию гибких навыков «Вектор»
- Студенческое наставничество школьного КВН «Лига Первых»
- Киберспортивный турнир «Патриот»
- Театральный фестиваль-кластер «Смысл кулис»
- Медиалаборатория «360 градусов»
- Пространство содействия занятости студентов «Траектория успеха»
- Студенческий туристический слет «Полянка»
- Международный диалог «Молодежь против фашизма»
Эти инициативы направлены на развитие молодёжного потенциала и укрепление связей между университетом и местным сообществом.