Работники рязанского завода добились внимания СК из-за невыплаты зарплаты

Руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев провел личный прием работников местного предприятия, столкнувшихся с проблемой невыплаты заработной платы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону. Директор компании, занимающейся производством машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства, не выплачивал зарплату своим сотрудникам с июля 2024 года по май 2025 года, несмотря на наличие финансовых ресурсов для погашения задолженности. Сумма невыплаченной заработной платы превышает 250 000 рублей. В результате личного приема было инициировано уголовное дело против директора предприятия по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы). В настоящее время следственные действия продолжаются, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и изучение финансово-хозяйственной деятельности компании. Также принимаются меры к погашению задолженности перед работниками.

Руководитель СУ СК России по Рязанской области Олег Васильев провел личный прием работников местного предприятия, столкнувшихся с проблемой невыплаты заработной платы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Директор компании по производству машин и оборудования для добычи полезных ископаемых не выплачивал зарплату своим сотрудникам с июля 2024 года по май 2025 года, несмотря на наличие финансовых ресурсов для погашения задолженности. Сумма невыплаченной заработной платы превышает 250 000 рублей.

В результате личного приема было инициировано уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

В настоящее время следственные действия продолжаются, направленные на выяснение всех обстоятельств дела и изучение финансово-хозяйственной деятельности компании. Также принимаются меры к погашению задолженности перед работниками.