Работающим россиянам с детьми станет доступна новая выплата

Средства будут предоставляться работающим родителям. НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разница будет возвращаться семье. Мишустин отметил, что новая мера помощи требует подготовки. Он поручил Министерству труда и Социальному фонду уделить особое внимание ее внедрению. Кроме того, премьер-министр напомнил, что с 2025 года стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей увеличены вдвое. Это позволит семьям сэкономить до 25 тысяч рублей в год.

С 2026 года российские семьи с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 прожиточного минимума, смогут получать новую ежегодную выплату. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

Средства будут предоставляться работающим родителям. НДФЛ пересчитают по ставке 6%, а разница будет возвращаться семье.

Мишустин отметил, что новая мера помощи требует подготовки. Он поручил Министерству труда и Социальному фонду уделить особое внимание ее внедрению.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что с 2025 года стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей увеличены вдвое. Это позволит семьям сэкономить до 25 тысяч рублей в год.