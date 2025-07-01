Путин утвердил новую гвардейскую армию
Почетное звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов». Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Владимир Путин присвоил 36-й общевойсковой армии почетное наименование «гвардейская». Документ опубликовали на портале правовой информации.
Почетное звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
Указ вступает в силу со дня его подписания.