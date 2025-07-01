Путин поручил поддержать развитие российского мессенджера MAX

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку оказать поддержку в развитии отечественного мессенджера MAX. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на соответствующую информацию на официальном сайте Кремля. В рамках поручения Кабмин должен интегрировать в новый мессенджер государственные и банковские услуги, что позволит повысить его функциональность и привлекательность для пользователей. Доклад по этому вопросу ожидается до 15 августа. Ранее стало известно о достижении мессенджером MAX отметки в один миллион зарегистрированных пользователей, среди которых наибольшее количество приходится на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Казань. Кроме того, 27 июня глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский выразил мнение о том, что после запуска национального мессенджера могут быть введены строгие меры против Telegram.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку оказать поддержку в развитии отечественного мессенджера MAX. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на соответствующую информацию на официальном сайте Кремля.

В рамках поручения Кабмин должен интегрировать в новый мессенджер государственные и банковские услуги, что позволит повысить его функциональность и привлекательность для пользователей.

Доклад по этому вопросу ожидается до 15 августа.

Ранее стало известно о достижении мессенджером MAX отметки в один миллион зарегистрированных пользователей, среди которых наибольшее количество приходится на Москву, Санкт-Петербург, Краснодар и Казань.

Кроме того, 27 июня глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский выразил мнение о том, что после запуска национального мессенджера могут быть введены строгие меры против Telegram.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости