Прокуратура помогла рязанке восстановить право на получение льготного лекарства
Отмечается, что жительнице Чучковского района назначили постоянный прием препарата, которым ее должны обеспечивать бесплатно. Однако медикаменты в социальной аптеке отсутствовали и женщине пришлось покупать их самой. Прокуратура потребовала возместить утраты на приобретение лекарства. Рязанке выплатили более 11 тыс. рублей.
Прокуратура помогла рязанке восстановить право на получение льготного лекарства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что жительнице Чучковского района назначили постоянный прием препарата, которым ее должны обеспечивать бесплатно. Однако медикаменты в социальной аптеке отсутствовали и женщине пришлось покупать их самой.
Прокуратура потребовала возместить утраты на приобретение лекарства. Рязанке выплатили более 11 тыс. рублей.