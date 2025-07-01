Прокуратура помогла рязанке восстановить право на получение льготного лекарства

Отмечается, что жительнице Чучковского района назначили постоянный прием препарата, которым ее должны обеспечивать бесплатно. Однако медикаменты в социальной аптеке отсутствовали и женщине пришлось покупать их самой. Прокуратура потребовала возместить утраты на приобретение лекарства. Рязанке выплатили более 11 тыс. рублей.