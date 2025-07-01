Прокуратура обнаружила подделку документов рязанской УК

В ходе проверки найдены факты незаконного избрания управляющей компании в многоквартирном доме № 1 по улице Старая Дубрава, а также фальсификации документов общего собрания собственников помещений. В частности, были подделаны документы, касающиеся решения о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете, открытом в кредитной организации. Возбуждено и расследуется уголовное дело.