Петербурженка обвинила владельца спа-салона в попытке изнасилования

В Санкт-Петербурге 22-летняя Кристина обвинила владельца элитного спа-салона Николая в попытке изнасилования. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Инцидент произошел после процедуры массажа ног, когда владелец последовал за девушкой в хаммам и предложил парение. Получив отказ, он прижал Кристину к стене и снял с нее одноразовое белье. Затем начал массаж разных частей тела девушки, говоря о том, что ей следует расслабиться.

В попытках прекратить «массаж», Кристина сделала вид, что ей плохо, после чего сбежала, как только представилась возможность.

Клиентка отметила, что в отзывах на салон за последние четыре года содержится множество жалоб от женщин, однако они часто подчищаются, а пострадавшие не обращаются в полицию из-за угроз со стороны 43-летнего владельца.

Девушка уже написала заявление в правоохранительные органы. В свою очередь, Николай отрицает все обвинения и называет слова Кристины клеветой.

Фото: Плохие новости 18+