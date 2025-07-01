Песков: Россия не затягивает переговоры по Украине

Так Песков ответил на заявления спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Россия затягивает переговоры. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ заинтересована в достижении целей СВО политико-дипломатическим путем. Песков также уточнил, что сроки проведения третьего раунда переговоров на данный момент находятся на уровне согласования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не затягивает переговоры по Украине. Его слова 1 июля передал «Интерфакс».

Так Песков ответил на заявления спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Россия затягивает переговоры. Пресс-секретарь российского лидера добавил, что РФ заинтересована в достижении целей СВО политико-дипломатическим путем.

Песков также уточнил, что сроки проведения третьего раунда переговоров на данный момент находятся на уровне согласования.