Мотоциклист попросил у рязанцев помощи в поиске очевидцев ДТП
Авария случилась 27 июня в 13:10 на дороге Рязань — Пронск, недалеко от деревни Романцево. Подробности произошедшего неизвестны. «Прошу откликнуться очевидцев ДТП», — говорится в посте.
Мотоциклист попросил у рязанцев помощи в поиске очевидцев ДТП. Об этом написали в группе «ПУВР» ВКонтакте.
Авария случилась 27 июня в 13:10 на дороге Рязань — Пронск, недалеко от деревни Романцево.
Подробности произошедшего неизвестны.
«Прошу откликнуться очевидцев ДТП», — говорится в посте.
Фото: группа «ПУВР» ВКонтакте.