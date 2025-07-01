Мотоциклист попросил у рязанцев помощи в поиске очевидцев ДТП

Авария случилась 27 июня в 13:10 на дороге Рязань — Пронск, недалеко от деревни Романцево. Подробности произошедшего неизвестны. «Прошу откликнуться очевидцев ДТП», — говорится в посте.