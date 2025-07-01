Кремль полностью перейдет на отечественный мессенджер после запуска

Все мессенджеры должны выполнять российское законодательство. По словам Пескова, как только приложение завершит тестирование и выйдет в рабочий режим, руководство страны «обязательно воспользуется всеми предлагаемыми сервисами».

Кремль полностью перейдет на отечественный мессенджер после запуска. Об этом пиште Газета.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он обратил внимание, что все мессенджеры должны выполнять российское законодательство.

По словам Пескова, как только приложение завершит тестирование и выйдет в рабочий режим, руководство страны «обязательно воспользуется всеми предлагаемыми сервисами».