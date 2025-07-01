Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
14°
Срд, 02
18°
Чтв, 03
24°
ЦБ USD 78.53 0.06 01/07
ЦБ EUR 92.27 -0.01 01/07
Нал. USD 79.21 / 79.00 01/07 15:25
Нал. EUR 91.06 / 91.95 01/07 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 час назад
616
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 2025 18:55
4 836
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 833
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Кремль полностью перейдет на отечественный мессенджер после запуска
Все мессенджеры должны выполнять российское законодательство. По словам Пескова, как только приложение завершит тестирование и выйдет в рабочий режим, руководство страны «обязательно воспользуется всеми предлагаемыми сервисами».

Кремль полностью перейдет на отечественный мессенджер после запуска. Об этом пиште Газета.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Он обратил внимание, что все мессенджеры должны выполнять российское законодательство.

По словам Пескова, как только приложение завершит тестирование и выйдет в рабочий режим, руководство страны «обязательно воспользуется всеми предлагаемыми сервисами».