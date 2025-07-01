Искусство без боли: в Рязани «Новые люди» провели фестиваль животных

Партия «Новые люди» организовала в Рязани фестиваль с питомцами в поддержку законопроекта о запрете использования животных в цирках. Напомним, депутат Госдумы Георгий Арапов выступил с этой инициативой, которая уже получила широкий отклик в обществе.

Комментируя законопроект, в партии «Новые люди» отметили, сохранять жестокость, прикрываясь «традициями», — это моральная инфантильность.

«Чтобы показать, что дрессировка питомцев может быть без кнута, цепей и насилия мы стали соорганизаторами фестиваля с участием кинологов и их питомцев», — рассказали в реготделении.

В фестивале участвовали овчарки, таксы, шпицы и собаки других пород. Животные продемонстрировали умение выполнять команды хозяев. Также на фестивале прошел конкурс костюмов, всех его участников наградили за креативные образы.

«Мы еще раз убедились: искусство может быть без боли и принуждения. Зачем держать животных в неволе, если можно устраивать такие прекрасные праздники? Мы словно побывали на арене цирка, но это было абсолютно этично! Увидели ухоженных животных и по-настоящему счастливые детские глаза наших зрителей, — В рамках нашего законопроекта о запрете животных в цирках мы говорим: пора двигаться в будущее, предлагая альтернативные варианты. Считаем, что наш фестиваль — один из таких примеров. Здесь нет жестокости и насилия над животными. Только забота, выполнение команд без принуждения и яркие, запоминающиеся номера!» — - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов.

В планах партии серия подобных мероприятий в Рязанской области и разъяснительная кампания, итогом которой станет изменение отношения к использованию животных в цирках.