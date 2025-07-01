Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
14°
Срд, 02
18°
Чтв, 03
24°
ЦБ USD 78.53 0.06 01/07
ЦБ EUR 92.27 -0.01 01/07
Нал. USD 79.21 / 79.00 01/07 15:25
Нал. EUR 91.06 / 91.95 01/07 15:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
1 час назад
616
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 2025 18:55
4 836
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 833
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Искусство без боли: в Рязани «Новые люди» провели фестиваль животных

Партия «Новые люди» организовала в Рязани фестиваль с питомцами в поддержку законопроекта о запрете использования животных в цирках. Напомним, депутат Госдумы Георгий Арапов выступил с этой инициативой, которая уже получила широкий отклик в обществе.

Комментируя законопроект, в партии «Новые люди» отметили, сохранять жестокость, прикрываясь «традициями», — это моральная инфантильность.

«Чтобы показать, что дрессировка питомцев может быть без кнута, цепей и насилия мы стали соорганизаторами фестиваля с участием кинологов и их питомцев», — рассказали в реготделении.

В фестивале участвовали овчарки, таксы, шпицы и собаки других пород. Животные продемонстрировали умение выполнять команды хозяев. Также на фестивале прошел конкурс костюмов, всех его участников наградили за креативные образы.

«Мы еще раз убедились: искусство может быть без боли и принуждения. Зачем держать животных в неволе, если можно устраивать такие прекрасные праздники? Мы словно побывали на арене цирка, но это было абсолютно этично! Увидели ухоженных животных и по-настоящему счастливые детские глаза наших зрителей, — В рамках нашего законопроекта о запрете животных в цирках мы говорим: пора двигаться в будущее, предлагая альтернативные варианты. Считаем, что наш фестиваль — один из таких примеров. Здесь нет жестокости и насилия над животными. Только забота, выполнение команд без принуждения и яркие, запоминающиеся номера!» — - рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артем Морозов.

В планах партии серия подобных мероприятий в Рязанской области и разъяснительная кампания, итогом которой станет изменение отношения к использованию животных в цирках.