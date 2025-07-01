«Госуслуги» запустили сервис для оформления социальных вкладов и счетов

Открыть социальные вклады и счета могут граждане России старше 18 лет. Для этого необходимо получать хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие для детей и беременных женщин, ежемесячные или единовременные выплаты по социальному контракту, федеральную или региональную социальную доплату к пенсии. Для оформления социального вклада предусмотрены следующие условия: сумма первоначального вклада не должна превышать 50 тысяч рублей, срок вклада составляет один год с возможностью продления, процентная ставка равна максимальной, предлагаемой банком, а проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.

На портале «Госуслуги» запущен сервис для оформления социальных вкладов и счетов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Минцифры России.

Функцией смогут воспользоваться льготные категории граждан, получающие социальные выплаты и являющиеся клиентами банков-участников программы, которые активно к ней присоединяются.

Открыть социальные вклады и счета могут граждане России старше 18 лет. Для этого необходимо получать хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие для детей и беременных женщин, ежемесячные или единовременные выплаты по социальному контракту, федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

Для открытия социального вклада предусмотрены следующие условия: сумма первоначального вклада не должна превышать 50 тысяч рублей, срок вклада составляет один год с возможностью продления, процентная ставка равна максимальной, предлагаемой банком, а проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.

Социальный счет можно открыть без ограничений по сумме. Срок также составляет один год, но процентная ставка определяется договором. На сумму до 50 тысяч рублей проценты начисляются по ставке не ниже половины ключевой ставки Центрального банка РФ. Снятие средств со счета возможно в любое время без ограничений. Проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.