Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
14°
Срд, 02
18°
Чтв, 03
23°
ЦБ USD 78.42 -0.11 02/07
ЦБ EUR 92.74 0.47 02/07
Нал. USD 79.21 / 79.00 01/07 18:30
Нал. EUR 91.06 / 92.50 01/07 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Карта грибных мест в Рязанской области
Куда в Рязанской области отправиться на тихую охоту? Ре...
7 часов назад
2 696
Как изменится размер коммунальных платежей в Рязанской области с 1 июл...
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги увеличивает...
29 июня 18:55
5 264
Рязанские вузы повысили цены за обучение на технических специальностях
РЗН. инфо стало известно, на какие суммы рязанские техн...
24 июня 16:05
3 883
Обзор на цены на рынках Рязани на клубнику, черешню и другие сезонные...
В Рязани с началом лета стартовала активная продажа раз...
20 июня 14:29
30 792
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
«Госуслуги» запустили сервис для оформления социальных вкладов и счетов
Открыть социальные вклады и счета могут граждане России старше 18 лет. Для этого необходимо получать хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие для детей и беременных женщин, ежемесячные или единовременные выплаты по социальному контракту, федеральную или региональную социальную доплату к пенсии. Для оформления социального вклада предусмотрены следующие условия: сумма первоначального вклада не должна превышать 50 тысяч рублей, срок вклада составляет один год с возможностью продления, процентная ставка равна максимальной, предлагаемой банком, а проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.

На портале «Госуслуги» запущен сервис для оформления социальных вкладов и счетов. Об этом пишет «Газета. ру» со ссылкой на Минцифры России.

Функцией смогут воспользоваться льготные категории граждан, получающие социальные выплаты и являющиеся клиентами банков-участников программы, которые активно к ней присоединяются.

Открыть социальные вклады и счета могут граждане России старше 18 лет. Для этого необходимо получать хотя бы одну из следующих мер поддержки: единое пособие для детей и беременных женщин, ежемесячные или единовременные выплаты по социальному контракту, федеральную или региональную социальную доплату к пенсии.

Для открытия социального вклада предусмотрены следующие условия: сумма первоначального вклада не должна превышать 50 тысяч рублей, срок вклада составляет один год с возможностью продления, процентная ставка равна максимальной, предлагаемой банком, а проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.

Социальный счет можно открыть без ограничений по сумме. Срок также составляет один год, но процентная ставка определяется договором. На сумму до 50 тысяч рублей проценты начисляются по ставке не ниже половины ключевой ставки Центрального банка РФ. Снятие средств со счета возможно в любое время без ограничений. Проценты начисляются на ежедневный остаток и выплачиваются ежемесячно.