«ГАЗель» застряла под шлагбаумом парковки рязанского ТЦ

Инцидент произошел на парковке ТЦ «Малина». «Судя по всему, перепутал выезд со въездом. И застрял. Для такой высоты планка не предназначена», — написали очевидцы.