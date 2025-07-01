«ГАЗель» застряла под шлагбаумом парковки рязанского ТЦ
Инцидент произошел на парковке ТЦ «Малина». «Судя по всему, перепутал выезд со въездом. И застрял. Для такой высоты планка не предназначена», — написали очевидцы.
«ГАЗель» застряла под шлагбаумом парковки рязанского ТЦ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Дороги Рязани» 1 июля.
Инцидент произошел на парковке ТЦ «Малина».
"Судя по всему, перепутал выезд со въездом. И застрял. Для такой высоты планка не предназначена", — написали очевидцы.
Фото: Telegram-канал «Дороги Рязани»