Гастроэнтеролог дала рязанцам рекомендации по питанию в отпуске

Эксперт рекомендует при наличии проблем с желудком или хронических заболеваний, обязательно проконсультироваться с врачом перед поездкой и взять нужные лекарства. Также следует соблюдать гигиену: мойте руки перед едой, пейте только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мойте фрукты и овощи, избегайте уличной еды, сырой рыбы, непастеризованного молока и льда в напитках. В первые дни путешествия ешьте привычную пищу, чтобы ваш желудок мог адаптироваться. Не наедайтесь «про запас», чтобы избежать переедания.

Гастроэнтеролог дала рязанцам рекомендации по питанию в отпуске. Об этом пишет региональный минздрав со ссылкой на врача больницы № 4 Снежану Кокошенко.

Отмечается, что по статистике, каждый пятый турист после путешествия обращается к врачу-гастроэнтерологу.

Эксперт рекомендует при наличии проблем с желудком или хронических заболеваний, обязательно проконсультироваться с врачом перед поездкой и взять нужные лекарства.

Также следует соблюдать гигиену:

Мойте руки перед едой.

Пейте только бутилированную или кипяченую воду.

Тщательно мойте фрукты и овощи.

Избегайте уличной еды, сырой рыбы, непастеризованного молока и льда в напитках.

В первые дни путешествия ешьте привычную пищу, чтобы ваш желудок мог адаптироваться. Не наедайтесь «про запас», чтобы избежать переедания.

Выбирайте проверенные места:

Избегайте уличной еды, особенно в жарких странах.

Не покупайте еду на пляже.

Будьте осторожны с экзотическими блюдами, такими как морепродукты, острые и жирные блюда.

Умеренно употребляйте алкоголь. Возьмите с собой сорбенты и кишечные антисептики. Если симптомы расстройства желудка не проходят более суток, обратитесь к врачу.