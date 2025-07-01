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Гастроэнтеролог дала рязанцам рекомендации по питанию в отпуске
Эксперт рекомендует при наличии проблем с желудком или хронических заболеваний, обязательно проконсультироваться с врачом перед поездкой и взять нужные лекарства. Также следует соблюдать гигиену: мойте руки перед едой, пейте только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мойте фрукты и овощи, избегайте уличной еды, сырой рыбы, непастеризованного молока и льда в напитках. В первые дни путешествия ешьте привычную пищу, чтобы ваш желудок мог адаптироваться. Не наедайтесь «про запас», чтобы избежать переедания.

Гастроэнтеролог дала рязанцам рекомендации по питанию в отпуске. Об этом пишет региональный минздрав со ссылкой на врача больницы № 4 Снежану Кокошенко.

Отмечается, что по статистике, каждый пятый турист после путешествия обращается к врачу-гастроэнтерологу.

Эксперт рекомендует при наличии проблем с желудком или хронических заболеваний, обязательно проконсультироваться с врачом перед поездкой и взять нужные лекарства.

Также следует соблюдать гигиену:

  • Мойте руки перед едой.

  • Пейте только бутилированную или кипяченую воду.

  • Тщательно мойте фрукты и овощи.

  • Избегайте уличной еды, сырой рыбы, непастеризованного молока и льда в напитках.

В первые дни путешествия ешьте привычную пищу, чтобы ваш желудок мог адаптироваться. Не наедайтесь «про запас», чтобы избежать переедания.

Выбирайте проверенные места:

  • Избегайте уличной еды, особенно в жарких странах.

  • Не покупайте еду на пляже.

  • Будьте осторожны с экзотическими блюдами, такими как морепродукты, острые и жирные блюда.

Умеренно употребляйте алкоголь. Возьмите с собой сорбенты и кишечные антисептики. Если симптомы расстройства желудка не проходят более суток, обратитесь к врачу.