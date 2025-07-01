Гастроэнтеролог дала рязанцам рекомендации по питанию в отпуске. Об этом пишет региональный минздрав со ссылкой на врача больницы № 4 Снежану Кокошенко.
Отмечается, что по статистике, каждый пятый турист после путешествия обращается к врачу-гастроэнтерологу.
Эксперт рекомендует при наличии проблем с желудком или хронических заболеваний, обязательно проконсультироваться с врачом перед поездкой и взять нужные лекарства.
Также следует соблюдать гигиену:
Мойте руки перед едой.
Пейте только бутилированную или кипяченую воду.
Тщательно мойте фрукты и овощи.
Избегайте уличной еды, сырой рыбы, непастеризованного молока и льда в напитках.
В первые дни путешествия ешьте привычную пищу, чтобы ваш желудок мог адаптироваться. Не наедайтесь «про запас», чтобы избежать переедания.
Выбирайте проверенные места:
Избегайте уличной еды, особенно в жарких странах.
Не покупайте еду на пляже.
Будьте осторожны с экзотическими блюдами, такими как морепродукты, острые и жирные блюда.
Умеренно употребляйте алкоголь. Возьмите с собой сорбенты и кишечные антисептики. Если симптомы расстройства желудка не проходят более суток, обратитесь к врачу.