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Эксперты спрогнозировали падение цен на клубнику
По информации экономистов, сезонные ягоды становятся дешевле. Оптовые цены за последний месяц снизились почти на 10%. Это связано с увеличением импорта и укреплением курса рубля. Также влияет холодная и дождливая погода. Ожидается, что клубника потеряет до 30% стоимости. Помимо прочего, по данным портала, цены снизились на некоторые молочные продукты, макаронные и крупяные изделия. За неделю картофель подешевел на 2,2%, помидоры — на 2,1%. Эксперты предполагают, что тенденция продолжится.

Эксперты спрогнозировали падение цен на клубнику. Об этом пишет Telegram-канал «SHOT проверка».

По информации экономистов, сезонные ягоды становятся дешевле. Оптовые цены за последний месяц снизились почти на 10%. Это связано с увеличением импорта и укреплением курса рубля. Также влияет холодная и дождливая погода. Ожидается, что клубника потеряет до 30% стоимости.

Помимо прочего, по данным портала, цены снизились на некоторые молочные продукты, макаронные и крупяные изделия. За неделю картофель подешевел на 2,2%, помидоры — на 2,1%. Эксперты предполагают, что тенденция продолжится.