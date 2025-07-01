Два человека погибли в результате налета украинских БПЛА на Ижевск
Два человека погибли в результате налета украинских БПЛА на Ижевск. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+" со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.
«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место», — заявил он.
Местные жители рассказали о громких звуках в районе ИЭМЗ «Купол».
Ижевский аэропорт ввел ограничения.
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Фото: скриншот Telegram-канала «Плохие новости 18+".