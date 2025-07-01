Два человека погибли в результате налета украинских БПЛА на Ижевск

Два человека погибли в результате налета украинских БПЛА на Ижевск. Об этом пишет Telegram-канал «Плохие новости 18+" со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

«Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников со стороны киевского режима. Все оперативные службы выехали на место», — заявил он.

Местные жители рассказали о громких звуках в районе ИЭМЗ «Купол».

Ижевский аэропорт ввел ограничения.

Видео доступны по ссылке .

Фото: скриншот Telegram-канала «Плохие новости 18+".