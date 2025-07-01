Baza: в Рязанской области задержан подросток, готовивший теракт
По данным источников канала, задержанному 16 лет. Подросток живет в Михайлове. По версии следствия, учащийся 1 курса техникума планировал устроить поджег мечети Аль-Сахаба на улице Пионерской с помощью самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по подготовке к теракту.
В Рязанской области задержан подросток, готовивший теракт в мечети. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источников канала, задержанному 16 лет. Подросток живет в Михайлове. По версии следствия, студент 1 курса техникума планировал поджечь мечеть Аль-Сахаба на улице Пионерской с помощью самодельных зажигательных устройств.
Возбуждено уголовное дело.