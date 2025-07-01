Baza: в Рязанской области задержан подросток, готовивший теракт

По данным источников канала, задержанному 16 лет. Подросток живет в Михайлове. По версии следствия, учащийся 1 курса техникума планировал устроить поджег мечети Аль-Сахаба на улице Пионерской с помощью самодельных зажигательных устройств. Возбуждено уголовное дело по подготовке к теракту.