Врачи рассказали, как помогают восстановиться рязанке после тяжелого перелома

28-летняя женщина поступила в медучреждение со сложным двухлодыжечным переломом (травма, из-за которой нарушается целостность голеностопных костей). «Она не могла самостоятельно передвигаться, пришла на ходунках. Ее сопровождал муж», — отметила заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина, добавив, что, помимо травмы ноги, у пациентки была психологическая проблема — она боялась передвигаться без ходунков, потому что долгое время находилась в гипсе. С пациенткой работал психолог кардиодиспансера.

Специалисты амбулаторного отделения Рязанского кардиодиспансера рассказали, как помогают восстановиться рязанке после тяжелого перелома. Пост об этом 9 июня опубликован в соцсетях регионального минздрава.

28-летняя женщина поступила в медучреждение со сложным двухлодыжечным переломом (травма, из-за которой нарушается целостность голеностопных костей).

«Она не могла самостоятельно передвигаться, пришла на ходунках. Ее сопровождал муж», — отметила заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина, добавив, что, помимо травмы ноги, у пациентки была психологическая проблема — она боялась передвигаться без ходунков, потому что долгое время находилась в гипсе.

С пациенткой работал психолог кардиодиспансера. Затем специалисты поставили женщину на костыли. Она научилась на них передвигаться. На второй этап реабилитации пришла уже с одним костылем.

«Пациентке назначили механотерапию. Она проходит курсы занятий на тренажерах для разработки голеностопного и коленного суставов. Делает дома специальные упражнения, рекомендованные нашими специалистами. Сейчас объем движения существенно повысился. В перспективе — полное восстановление», — заключила Людмила Кирюхина.