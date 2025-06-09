Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
27°
Втр, 10
20°
Срд, 11
20°
ЦБ USD 79.17 0.04 07/06
ЦБ EUR 90.4 -0.26 07/06
Нал. USD 80.50 / 80.00 09/06 12:40
Нал. EUR 91.86 / 92.20 09/06 12:40
Новости
Итоги года New
Публикации
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
14 080
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
24 029
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
24 390
В «гоголевских» сапогах прошлись по рязанской сцене
В Рязани показали фантазию «Вий» Русского театра драмы...
25 мая 17:12
32 372
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Врачи рассказали, как помогают восстановиться рязанке после тяжелого перелома
28-летняя женщина поступила в медучреждение со сложным двухлодыжечным переломом (травма, из-за которой нарушается целостность голеностопных костей). «Она не могла самостоятельно передвигаться, пришла на ходунках. Ее сопровождал муж», — отметила заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина, добавив, что, помимо травмы ноги, у пациентки была психологическая проблема — она боялась передвигаться без ходунков, потому что долгое время находилась в гипсе. С пациенткой работал психолог кардиодиспансера.

Специалисты амбулаторного отделения Рязанского кардиодиспансера рассказали, как помогают восстановиться рязанке после тяжелого перелома. Пост об этом 9 июня опубликован в соцсетях регионального минздрава.

28-летняя женщина поступила в медучреждение со сложным двухлодыжечным переломом (травма, из-за которой нарушается целостность голеностопных костей).

«Она не могла самостоятельно передвигаться, пришла на ходунках. Ее сопровождал муж», — отметила заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина, добавив, что, помимо травмы ноги, у пациентки была психологическая проблема — она боялась передвигаться без ходунков, потому что долгое время находилась в гипсе.

С пациенткой работал психолог кардиодиспансера. Затем специалисты поставили женщину на костыли. Она научилась на них передвигаться. На второй этап реабилитации пришла уже с одним костылем.

«Пациентке назначили механотерапию. Она проходит курсы занятий на тренажерах для разработки голеностопного и коленного суставов. Делает дома специальные упражнения, рекомендованные нашими специалистами. Сейчас объем движения существенно повысился. В перспективе — полное восстановление», — заключила Людмила Кирюхина.