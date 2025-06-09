Врачи рассказали, как помогают восстановиться рязанке после тяжелого перелома

Специалисты амбулаторного отделения Рязанского кардиодиспансера рассказали, как помогают восстановиться рязанке после тяжелого перелома. Пост об этом 9 июня опубликован в соцсетях регионального минздрава.
28-летняя женщина поступила в медучреждение со сложным двухлодыжечным переломом (травма, из-за которой нарушается целостность голеностопных костей).
«Она не могла самостоятельно передвигаться, пришла на ходунках. Ее сопровождал муж», — отметила заведующая амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина, добавив, что, помимо травмы ноги, у пациентки была психологическая проблема — она боялась передвигаться без ходунков, потому что долгое время находилась в гипсе.
С пациенткой работал психолог кардиодиспансера. Затем специалисты поставили женщину на костыли. Она научилась на них передвигаться. На второй этап реабилитации пришла уже с одним костылем.
«Пациентке назначили механотерапию. Она проходит курсы занятий на тренажерах для разработки голеностопного и коленного суставов. Делает дома специальные упражнения, рекомендованные нашими специалистами. Сейчас объем движения существенно повысился. В перспективе — полное восстановление», — заключила Людмила Кирюхина.