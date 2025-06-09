В Волгоградской области сбежавший контрактник расстрелял двух мужчин

В Волгоградской области сбежавший контрактник расстрелял двух мужчин. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, мужчина подозревал свою супругу в изменах и вызвал соперника на встречу. Однако предполагаемый любовник на встречу не явился, отправив вместо себя двоих мужчин.

Боец пришел на встречу с автоматом и открыл стрельбу. Один из раненых в реанимации, второй в состоянии средней тяжести.