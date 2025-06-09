В Рязанской области сгорела баня
Пожар произошел 7 июня в селе Асташово Гулынского сельского поселения Старожиловского района. Тушить баню выезжали один автомобиль и три человека. Огонь уничтожил строение, принадлежащее жительнице Рязани. Отмечается, что пожарные отстояли рядом стоящий дом. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Причины пожара и ущерб установят специалисты.
В Рязанской области сгорела баня. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Пожар произошел 7 июня в селе Асташово Гулынского сельского поселения Старожиловского района. Тушить баню выезжали один автомобиль и три человека.
Огонь уничтожил строение, принадлежащее жительнице Рязани. Отмечается, что пожарные отстояли рядом стоящий дом. Площадь возгорания составила шесть квадратных метров.
Причины пожара и ущерб установят специалисты.